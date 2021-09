Termina nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, o prazo de inscrições para três mostras competitivas do 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. O evento acontecerá de 27 de novembro a 3 de dezembro, de forma virtual, no Canal Brasil – tanto na grade linear, quanto nas plataformas Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo – e presencial em Fortaleza, com o limite de público determinado pelo Governo do Estado no período do evento. As inscrições são gratuitas.

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem é direcionada a produtores ou diretores de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. A Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a trabalhos de produtores e diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos. A Mostra Olhar do Ceará é aberta a filmes de curta e longa-metragem de realizadores cearenses, radicados ou não no Ceará, e residentes no Ceará há mais de três anos.

Para as três mostras podem participar da seleção filmes de animação, ficção, documentário ou experimental, concluídos a partir de janeiro de 2020. O regulamento e os formulários de inscrição para cada mostra estão disponíveis no site www.cineceara.com. A curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos e, no conjunto das mostras competitivas, reserva no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras. O resultado será anunciado no dia 10 de outubro.

Os vencedores de cada mostra competitiva serão agraciados com o Troféu Mucuripe. Além do troféu, o melhor filme da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem eleito pelo Júri Oficial receberá o prêmio no valor de R$ 20 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

A exemplo das edições anteriores, um júri convidado pelo Canal Brasil, composto por jornalistas especializados em cinema, escolhe o melhor curta nacional em competição, que recebe o troféu Canal Brasil e um prêmio no valor de R$ 15 mil. O Prêmio Canal Brasil de Curtas tem como objetivo estimular a nova geração de cineastas, contemplando os vencedores na categoria curta-metragem dos mais representativos festivais de cinema do país.