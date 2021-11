A poucos dias do início da 20ª Goiânia Mostra Curtas, o festival terá mais uma atividade da programação aberta ao público. No dia 24 de novembro, às 18h, acontecerá a palestra “Produção de longas no Brasil: passado, presente e futuro”, com a produtora Vania Catani e mediação da diretora de programas do Projeto Paradiso, Rachel do Valle. A edição que celebra os 20 anos da Goiânia Mostra Curtas acontece de 23 a 28 de novembro, totalmente online e gratuita.

Na palestra, que será transmitida pelo canal do Icumam no YouTube (youtube.com/icumam), Vania Catani fará um balanço dos seus mais de 20 anos de carreira, compartilhando projetos realizados, detalhes de produções e coproduções, participação em festivais no exterior, o trabalho com jovens diretores e sua visão e perspectivas para o audiovisual brasileiro.

Catani é fundadora da Bananeira Filmes e assina mais de 30 obras, entre elas “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé; “A Festa da Menina Morta”, de Matheus Nachtergaele; “O Palhaço” e “O Filme da minha Vida”, de Selton Mello; “Mate-me por Favor” e “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira; “Todos os Paulos do Mundo”, de Rodrigo de Oliveira e Gustavo Ribeiro; e coproduções internacionais, como “La Playa”, de Juan Andrés Arango; “Jauja”, de Lisandro Alonso; “El Ardor”, de Pablo Fendrik; e “Zama”, de Lucrécia Martel.

A programação do festival contará ainda com masterclass, oficina e aula, que seguem com inscrições abertas pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. Todas essas atividades são gratuitas pela plataforma Zoom.

A masterclass no dia 26 de novembro, das 18h às 20h, terá como tema “Navegações Estéticas” e será conduzida pela cineasta documentarista Everlane Moraes, que abordará questões filosóficas no cinema, no documentário e suas variantes. A aula sobre “Distribuição cinematográfica e mercado audiovisual brasileiro” será ministrada pela fundadora da Vitrine Filmes, Silvia Cruz, nos dias 25 e 26, das 10h às 12h. Já a oficina do diretor Cristiano Burlan sobre “Narrativas Documentais” será nos dias 25, 26 e 27 de novembro, das 14h às 17h, e abordará os meios e modos de produção e realização do documentário no Brasil.

Este ano a Goiânia Mostra Curtas é uma edição comemorativa. Por isso, a Curta Mostra Brasil e Curta Mostra Goiás levarão o público a uma imersão nos 20 anos do festival, com exibição dos filmes premiados nessa trajetória. O mesmo acontecerá com a 19ª Mostrinha que trará os filmes premiados pelo Júri Popular Infantil. Haverá ainda a edição especial da Curta Mostra Brasil – Os Caminhos do Brasil, com filmes contemporâneos que apresentam um período em que as produções se tornaram mais difíceis, mas também trouxeram curiosas descobertas.

Já a Curta Mostra Especial de 2021 terá como tema “Nós somos a guerra”. Formada por curtas-metragens brasileiros feitos entre 1968 e 2021, produzidos em diversas regiões e abordando realidades étnicas, sociais, e culturais de enfrentamento face às opressões, ela será dividida em dois programas: “Dissonâncias e Ecos Subterrâneos” e “Corpos em Transe e em Colisões”. A discussão será complementada com o debate “Coletivo, anarco, marginal: alianças e conspirações partilhadas nos cinemas em guerra”.

Acontecerá também, na abertura do festival, uma homenagem à atriz, diretora e dramaturga Grace Passô incluindo a exibição de três filmes da artista e um bate-papo.

Os filmes serão exibidos através da plataforma digital Innsaei.Tv.