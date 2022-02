007: Cassino Royale

Muitos de nós nunca fomos a Las Vegas, mas conhecemos os inúmeros cassinos e hotéis de luxo da Cidade do Pecado através de telonas. Isso porque este ambiente rico é um palco bastante popular para longas-metragens que buscam trazer uma atmosfera de elegância e luxo para o cinema. Neste texto, você conhece alguns filmes com a temática, que povoam o imaginário dos fãs de jogatina e ainda oferecem algumas horas de diversão sem compromisso algum.

Cassino (1995)

Um clássico do cineasta norte-americano Martin Scorsese, o filme Cassino é estrelado por ninguém menos do que Robert De Niro, Sharon Stone, James Woods e Joe Pesci. No enredo, acompanhamos a jornada de Sam Rothstein, responsável por uma famosa casa de jogatina em Las Vegas. O protagonista precisa lidar com os problemas que surgem enquanto administra o local para que os verdadeiros donos, a máfia, tenham o lucro.

Onze Homens e um Segredo (2001)

Uma releitura de outro clássico também entra para a lista, já que além de um elenco primoroso, conta com um enredo eletrizante para os fãs de jogos. Em Onze Homens e um Segredo, nomes como George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon são dirigidos por Steven Soderbergh. A história é sobre assaltantes que planejam um assalto a três dos maiores cassinos de Las Vegas e todos do magnata Terry Benedict: o MGM Grand, o Bellagio e o Mirage. Se der certo, os trambiqueiros poderão levar uma fortuna de 150 milhões de dólares. Para se ter noção da popularidade do longa, ele arrecadou mais do que isso na bilheteria. O sucesso gerou quase 500 milhões de dólares e ganhou duas sequências.

007: Cassino Royale (2006)

Como o nome já sugere, este 007 é um dos mais luxuosos já criados, tendo sido o 21º da franquia cinematográfica de James Bond. Nele, o protagonista visita um estabelecimento de jogatina onde encontra algumas respostas para cumprir a sua missão da vez.

Durante a trama, o espião britânico precisa disputar contra um antagonista astuto, Le Chiffre, que organiza um torneio de pôquer de alto risco no Cassino Royale em Montenegro. Com o propósito de salvar o dia, Bond arrisca no jogo e utiliza toda a sua habilidade para derrotar o vilão. O filme conseguiu 2 milhões de libras em ingressos no Reino Unido apenas no seu primeiro dia. No final de semana de estreia, ele arrecadou um total de 13,4 milhões de libras.

Jóias Brutas (2019)

Uma pérola mais recente, lançada em 2019, Jóias Brutas tem como protagonista Adam Sandler e vai além do universo dos jogos, apesar de ter inúmeras cenas ambientadas em cassinos e com a temática de apostas. No enredo, o anti-herói Howard Ratner acredita que voltou a ter sorte após conseguir um mineral raríssimo vindo da Etiópia. Contudo, isso o leva a várias confusões e negócios arriscados. Dono de uma loja de penhores, Ratner está endividado e sempre se mete em problemas – e no longa que se assemelha a uma tragicomédia do século 21, presenciamos alguns deles.