O Disney+ está em processo de gravação de sua nova série original brasileira, A Magia de Aruna, prevista para estrear em 2023 na plataforma de streaming.

Com selo de Produções Originais Disney+, a série apresenta um Rio de Janeiro cinzento onde vive Mima, uma adolescente que tenta esconder seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia que vive uma crise solar. No entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e, ao se afastar de seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos, acordando três Bruxas Guardiãs.

A atriz Suzana Pires será Bruma, uma vilã poderosa e fria que se beneficia do estado de penumbra da cidade onde vivem comercializando os produtos da empresa da qual é CEO. São produtos vitamínicos para equilibrar os efeitos climáticos na saúde das pessoas.

Além da atriz, o elenco conta com Jamilly Mariano, no papel de Mima, Cleo, no papel de Cloe, Erika Januza, como Latifa, Gio Ewbank, como Juno, entre outros.