Depois de um intervalo forçado de dois anos, apesar de todas as dificuldades para a indústria do entretenimento, o Rio2C retorna ao calendário de eventos do país com uma programação ainda mais ampla, robusta e diversa em relação à apresentada em sua última edição, que teve a participação de 1.060 palestrantes, gerando um total de 780 horas de conteúdo.

O maior encontro de criatividade da América Latina ocupa novamente a Cidade das Artes, de 26 de abril a 1 de maio, agora com dez palcos tematicamente variados e transversais voltados às áreas de tecnologia, ciência, audiovisual, música, games, novas mídias, marcas, sustentabilidade e futuro do trabalho, entre outros.

Sempre conectado com as tendências dos mais variados segmentos desde a sua concepção, a atual edição aposta no slow content e no consumo inteligente como bases temáticas, bem como no encontro presencial, cultivando a sua essência de ser um lugar de troca de experiências e de fomento de ideias in loco. Embora a espinha dorsal do evento permaneça a mesma – dividido entre os pilares conferência, mercado e festival –, em 2022 novos assuntos e seções foram acrescentados à programação, que pode ser conferida em https://www.rio2c.com/programacao.