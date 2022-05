Quatro Amigas numa Fria estreia no dia 19 de maio nos cinemas. Dirigida por Roberto Santucci, a comédia é estrelada por Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Micheli Machado e Priscila Assum. A história acompanha quatro amigas de infância que viajam a Bariloche para a despedida de solteira de Dani (Maria Flor), esperando uma viagem tranquila e divertida. Ao chegarem na cidade argentina, as coisas não saem exatamente como elas planejaram. Entre chalés sem aquecedores, esquis e muita neve, a viagem se torna uma oportunidade para revelações do passado e mágoas do presente que alterarão para sempre o futuro das amigas.

O filme foi gravado em 2018, na cidade do Rio de Janeiro e em Bariloche, na Argentina. Na cidade argentina, as filmagens aconteceram em lugares emblemáticos, como Cerro Catedral, Bahía López e nos hotéis Llao Llao e Tunquelén, além da Rua Mitre e do Centro Cívico, entre outras locações.

Com roteiro de Paulo Cursino e Taisa Lima, Quatro Amigas Numa Fria é uma produção da Gullane em coprodução da Buena Vista International e a Warner Bros Pictures. Caio Gullane, Fabiano Gullane e Gabriel Lacerda são os produtores.