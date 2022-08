Festival de Séries de Novo Hamburgo tem inscrições abertas

Em uma iniciativa inédita no Sul do Brasil, em conjunto com a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, a Fantaspoa Produções lançou a convocatória para o I Festival de Séries de Novo Hamburgo, que ocorrerá de 12 a 15 de novembro.

Com foco no fomento da indústria audiovisual local e nacional, por meio da aproximação de players relevantes do mercado, serão realizadas, durante o evento, palestras e rodadas de negócios. Paralelamente, de forma a estimular a formação de plateia e a profissionalização no setor, serão exibidos pilotos de série para o público em geral.

O festival irá selecionar 10 projetos em cada uma das seguintes categorias: Roteiro de série Nacional; Roteiro de série Gaúcho; Piloto de série Nacional; e Piloto de série Gaúcho. As inscrições estão abertas até 12 de setembro.

Os roteiros e pilotos selecionados serão apresentados a possíveis produtores e licenciadores de conteúdo em sessões de pitching, seguidas de rodadas de negócios com foco em estabelecimento de coproduções e aquisição de conteúdos. Os representantes dos projetos participantes receberão 3 diárias de hospedagem em hotel designado pela organização.

As inscrições dos projetos devem ser feitas através dos respectivos formulários:

Roteiros de séries: https://forms.gle/n916UY1m1Erxh2z6A

Pilotos de séries: https://forms.gle/pTmJo2EuL6Mfkgq69

Mais informações podem ser obtidas no site www.festivaldeseries.com.br.