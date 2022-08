Primeiro filme do grupo Nós do Morro, “A Festa de Léo”, termina filmagens

O grupo Nós do Morro, do Vidigal, está realizando o sonho de filmar seu primeiro longa-metragem para o cinema. Produzido por Diogo Dahl, da Coqueirão Pictures, e coproduzido pela Globo Filmes, RioFilme, Nós do Morro e Favela dos Filmes, “A Festa de Léo”, que conta com grande elenco – a imensa maioria do Nós do Morro –, termina essa semana as filmagens no Rio de Janeiro. O drama, uma lição de união e força, foi quase todo rodado no Vidigal, com direção de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, que também assinam o roteiro.

Protagonizado por Cintia Rosa, Jonathan Haagensen e Nego Ney, o filme tem no elenco nomes como Mary Sheyla, Fátima Domingues, Thiago Martins, Neusa Borges, Babu Santana, Roberta Rodrigues e Jonathan Azevedo. O longa conta com 47 personagens interpretados, em sua grande maioria, por atores e atrizes que tiveram suas histórias ligadas ao Nós do Morro. É como a concretização de um projeto conjunto, no qual todos têm a honra de participar.

A história retrata a realidade de uma família do Vidigal no dia da festa de 12 anos de Léo (Nego Ney), filho da batalhadora Rita (Cintia Rosa), que deseja dar a ele uma comemoração de grande importância para ambos. No dia do evento, Rita descobre que todo o dinheiro que vinha economizando há meses foi roubado por seu marido, Dudu (Jonathan Haagensen), dependente químico, que contraiu uma dívida perigosa com moradores.

Rita vai precisar superar obstáculos para resolver o problema e, para isso, terá que contar com a compreensão de Léo e com uma grande rede de apoio dos amigos, da família e da comunidade. Ao mesmo tempo em que tentam alertar Rita sobre os problemas do relacionamento com Dudu, eles são um suporte importante quando mãe e filho precisam de ajuda.