“Luiz Melodia – No Coração do Brasil” é grande o vencedor do 16º In-Edit Brasil

Foto © Márcia Lancellotti

“Luiz Melodia – No Coração do Brasil” acaba de ser anunciado como o melhor filme da 16ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, realizado desde o último dia 12. Ainda há três sessões programadas (as duas primeiras gratuitas): hoje, sexta, às 18h (Spcine Olido), domingo (23/06), às 18h, na Cinemateca Brasileira, e quarta (26/06), às 18h30, no CineSesc.

O documentário, dirigido por Alessandra Dorgan, direção musical de Patricia Palumbo, produção assinada pela bigBonsai (Deborah Osborn e Felipe Briso), em coprodução com a MUK Produções (Daniel Gaggini) e Plate (Camila Nunes), traz a vida e a obra de Luiz Melodia, narradas por ele mesmo, ou seja, apenas por imagens de arquivo, buscadas e lapidadas ao longo dos últimos seis anos.

Injustamente taxado como “maldito”, Melodia se destacou como um dos maiores artistas do Brasil, que extrapolou ao padrão “negro, de origem humilde, nascido e criado e no morro que se destaca musicalmente no samba, apenas”. O cantor e compositor bebia de outras fontes e mesclou blues, jazz, brasilidade e também samba ao seu repertório.

A bigBonsai, produtora responsável, comemora seu segundo prêmio conquistado no In-Edit. Em 2019, documentário que trazia a história de um festival de música realizado nos anos 70 no interior de São Paulo levou o prêmio máximo: “O Barato de Iacanga”, dirigido por Thiago Mattar.