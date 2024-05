Editora Ubu lança o livro “Kubrick”, do crítico de cinema francês Michel Ciment

Neste livro, fartamente ilustrado com cenas e fotos de bastidores, o crítico francês Michel Ciment traça o mais completo compêndio crítico da obra de Kubrick, reunindo textos analíticos, entrevistas e depoimentos do próprio diretor e de seus colaboradores. Aqui, Ciment evidencia como filmes aparentemente tão díspares quanto “2001: uma Odisseia no Espaço” e “O Iluminado”, ou “Lolita” e “Laranja Mecânica”, revelam não só a potência criativa do cineasta, mas também sua coerência estética e filosófica. O resultado é um mergulho saboroso em cada um desses filmes que marcaram o cinema mundial: dos bastidores da concepção até sua realização e distribuição. É nessa mistura, entre o trabalho intelectual e a exuberância imagética, que Ciment revela toda a poética de Stanley Kubrick.

Os treze filmes de Kubrick, produzidos ao longo de quase meio século, transgrediram todos os limites entre gêneros e estilos estabelecidos até então.

Lançado recentemente, pela editora Ubu, o livro tem prefácio de Martin Scorsese e texto de orelha de José Geraldo Couto.

Sobre o autor: Crítico de cinema francês, escritor e professor universitário, Michel Ciment foi diretor da revista “Positif”, referência entre as publicações de cinema na França. Recebeu as condecorações Cavaleiro da Ordem do Mérito e Cavaleiro da Légion d’Honneur. Faleceu em 2023.