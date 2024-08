Novo filme de Yorgos Lanthimos chega aos cinemas brasileiros

Dirigido pelo indicado ao Oscar Yorgos Lanthimos, o filme “Tipos de Gentileza” estreia em 22 de agosto nos cinemas brasileiros.

A nova produção da Searchlight Pictures é uma fábula antológica que acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial tentando lidar com o fato de sua esposa, que havia desaparecido no mar, ter retornado e parecer outra pessoa; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma habilidade especial, destinada a se tornar uma poderosa líder espiritual.

“Tipos de Gentileza” é estrelado pela duas vezes vencedora do Oscar Emma Stone, pelos indicados ao Prêmio da Academia Jesse Plemons e Hong Chau, além de Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. O roteiro original foi escrito por Lanthimos e Efthimis Filippou, fazendo deste projeto sua quinta colaboração juntos (“O Lagosta”, “O Sacrifício do Cervo Sagrado”, “Dentes Caninos”, “Alpes”). Já a produção do filme ficou por conta de Ed Guiney, Andrew Lowe, Kasia Malipan e Yorgos.