“Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica”, de José Walter Lima, estreia nos cinemas

Estreia em Salvador, e entra em circuito nacional de cinema no próximo dia 14 de novembro, o filme “Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica”, dirigido pelo cineasta José Walter Lima. Na capital baiana, a estreia acontece no Cinema do Museu, do Circuito Saladearte, no Corredor da Vitória, às 19h, com a presença do diretor, de atores do elenco e da equipe técnica. O estacionamento do MAB – Museu de Arte da Bahia, também no Corredor da Vitória, será disponibilizado, no limite da capacidade, para quem for assistir ao filme. Antes, “Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica” faz pré-estreia para convidados, dia 11, no CineSystem Frei Caneca, em São Paulo.

“Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica”, com 96 minutos de duração, mescla cinema e teatro, a partir da adaptação do texto cênico “Brazyl: Poema Anarco-tropicalista”, montado, em 2019, no Teatro Oficina, na capital paulista. Mas o filme é mais que uma crônica da história do Brasil moderno e contemporâneo. Trata-se de uma obra épica, visceral e sarcástica que entrelaça cinema, teatro, fotografia, música e pintura, sobre uma verdade histórica crua e incisiva.

O longa-metragem resgata e revisita a epopeia fílmica de Glauber Rocha, num estilo que mistura a antropofagia de Oswald de Andrade com uma linguagem ousada e experimental. A narrativa é uma ficção inspirada em fatos reais e percorre momentos-chave da história do Brasil, desde a década de 1930 até os dias atuais. Reflete o golpe de 1964, a ditadura militar e o processo de redemocratização, por meio de uma narrativa fragmentada e densa, expondo as feridas sociais e políticas de uma nação em constante tensão.