“O Auto da Compadecida 2” estreia nos cinemas

Foto © Laura Campanella

Estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello e dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, “O Auto da Compadecida 2” estreia esta semana, dia 25 de dezembro, nos cinemas, com distribuição da H2O Films

Após vinte anos, João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) abrem as portas da clássica igreja da cidade de Taperoá, mostrando rostos já conhecidos pelo público, Rosinha (Virgínia Cavendish) e Joaquim Brejeiro (Enrique Diaz), e também apresentam Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch), Antônio do Amor (Luís Miranda) e um dos grandes destaques do elenco, Taís Araujo como Nossa Senhora Aparecida, papel que no primeiro filme foi de Fernanda Montenegro.

Na trama, João Grilo é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para, finalmente, aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes.

Com roteiro original de Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado, “O Auto da Compadecida 2” tem produção da Conspiração e da H2O Produções. A coprodução é da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.