“Marcello Mio”, de Christophe Honoré, está em cartaz nos cinemas

“Marcello Mio” está em cartaz nos cinemas brasileiros, com distribuição da Imovision. Dirigido por Christophe Honoré, o longa é uma homenagem ao mestre do cinema italiano Marcello Mastroianni e conta com a participação de sua filha, Chiara Mastroianni, e de sua ex-mulher, Catherine Deneuve, no elenco.

O filme fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes, concorrendo à Palma de Ouro, e teve o lançamento brasileiro consolidado na Mostra de Cinema de São Paulo. O diretor Christophe Honoré, que já trabalhou anteriormente com Chiara e Catherine, é um dos cineastas mais relevantes da França.

“Marcello Mio” é uma comédia que conta a história de Chiara. Durante um verão, Chiara vê a realidade à sua frente desmoronar e, nesse momento, decide viver como seu pai. Ela se veste como ele, fala como ele e respira como ele. A imitação de Chiara é tão convincente que as pessoas ao seu redor começam a acreditar, e passam a chamá-la de “Marcello”.

Mastroianni, que completaria 100 anos em 2024, é considerado um dos mais importantes atores da Itália. Em 1962, foi considerado pela revista Time o ator estrangeiro mais contemplado nos Estados Unidos após atuação no longa “A Doce Vida”, de Federico Fellini, que conquistou a Palma de Ouro, o Oscar de Melhor Figurino e foi considerado pelo The New York Times um dos 1.000 melhores filmes de todos os tempos.

O ator também ganhou o Globo de Ouro pela produção “Divórcio à Italiana”, protagonizou o longa “8 ½” (de Federico Fellini), vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e é um dos únicos a ganhar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes duas vezes. No Oscar, concorreu três vezes ao prêmio de Melhor Ator.