Academia Internacional de Cinema recebe inscrições para a 19ª Semana de Orientação AIC

A Academia Internacional de Cinema (AIC) abre o calendário letivo de 2025 com a Semana de Orientação. Em sua 19ª edição, o evento discute o processo criativo de profissionais do audiovisual, com bate-papos e exibição de filmes, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, com exibição de filmes a partir das 17h e bate-papo com os convidados às 19h30.

Nesta edição, a escola recebe o ator Antonio Saboia, as diretoras Sabrina Fidalgo e Viviane

Ferreira e o diretor de fotografia Adrian Teijido.

O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições devem ser feitas no site da AIC.

O evento acontecerá na sede da AIC, que fica na Rua Doutor Gabriel dos Santos, 142, Higienópolis, em São Paulo/SP (próxima a estação Marechal Deodoro).