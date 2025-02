Terminam as gravações da 2ª temporada de “Cidade de Deus: A Luta Não Para”

Foto © Renato Nascimento

A HBO finalizou as gravações da segunda temporada de “Cidade de Deus: A Luta Não Para”. Produzida pela O2 Filmes, a série original da HBO dá sequência ao premiado longa de 2002 e teve sua primeira temporada lançada em 2024, disponível na íntegra na plataforma de streaming Max.

Ainda sem previsão de estreia, a nova temporada de “Cidade de Deus: A Luta Não Para” começa com tom dramático e investigativo, mergulhando nas complexas relações de poder dentro da comunidade. Após a morte do chefe do tráfico, Curió, uma guerra pelo controle da Cidade de Deus se inicia entre Geninho, seu herdeiro, e Matarrindo, seu braço direito.

Enquanto isso, a nova vereadora eleita, Berenice, luta contra a corrupção política e a milícia, e Jerusa, uma advogada com um passado sombrio, busca vingança contra aqueles que destruíram sua família. Em meio a essa turbulência, a comunidade se une por meio da cultura do funk, liderada por Leka, que tenta transformar a favela em um lugar de esperança e resistência.

Os próximos capítulos da história que conquistou público e crítica prometem ainda mais reviravoltas para o futuro de seus moradores. A série, que terá seis episódios em sua segunda temporada, contou com gravações em diversas locações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Andreia Horta, Kiko Marques, Dhonata Augusto, Luellem de Castro, Victor Andrade, Carol Dall Farra, Rafael Lozano, Shirley Cruz e Otavio Linhares retornam aos seus papeis. Além deles, o grande elenco da produção conta com a volta de Matheus Nachtergaele revivendo Cenoura, seu personagem do filme de 2002, Demétrio Nascimento, Aretha Sadick, Jurema da Matta, Emilly Amaral, Jefferson Brasil, Luiz Bertazzo, Andre Dread, Felipe Paulino, Bragadok, Jeff D Paulla, Don, Scoobyduu15, Bryan Sant, Ricardo Fernandes, João Felix, Julito Oliveira, Iago Pires, Natan Tayllor, além de Rubens Santos, Faíska, Rafael Sardão Rita Assemany, Markus Konká, Milton Filho, WB Negão, Alexandre Paz, Guilherme Guerreiro que ingressam nesta nova temporada.

Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, os coprodutores são Cris Abi e Gustavo Gontijo. Aly Muritiba assina a direção geral, Bruno Costa assina a direção de episódios e Thatiane Almeida entra como codiretora de episódios. A sala de roteiro, liderada por Maíra Oliveira, Patricia Andrade e Paulo Lins, conta com os roteiristas Estevão Ribeiro, Luiz Guilherme Assis, Rodrigo Felha, Clara Meirelles e Vicente Ferraz. Por parte da Warner Bros. Discovery a produção executiva é de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda.