“Chico Bento 2” é confirmado e filmagens acontecem ainda este ano

Depois de conquistar mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, o universo de Chico Bento está pronto para ganhar um novo capítulo. As filmagens de “Chico Bento 2” acontecem em 2026, reunindo novamente o elenco e a equipe responsável pelo primeiro longa, que se tornou a 2ª maior bilheteria nacional de 2025.

O primeiro filme, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, dirigido por Fernando Fraiha, venceu o Grande Otelo de Melhor Filme Infantil 2025 e ganhou o Prêmio ABRA de Melhor Roteiro Infantil 2026. O longa ficou 11 semanas em cartaz, além de ter promovido mais de 40 sessões sociais gratuitas para formação de público de cinema brasileiro em diversas regiões do país desde seu lançamento.

No novo filme, Chico Bento embarca em uma aventura ao lado dos amigos para realizar um desejo especial ligado a Vó Dita.