Curta a Mostrinha abre inscrições para filmes de todo o Brasil

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Curta a Mostrinha, festival gratuito de cinema voltado ao público infantil, que será realizado entre os dias 4 e 6 de novembro, em Campinas (SP). De 19 de junho a 19 de julho, produtores de todo o Brasil poderão inscrever gratuitamente seus curtas-metragens destinados ao público infantil e infantojuvenil para integrar a programação do evento. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário online.

Criado para aproximar crianças do universo audiovisual, o Curta a Mostrinha aposta no cinema como ferramenta de formação cultural, criatividade e reflexão. A proposta é apresentar produções brasileiras contemporâneas para jovens espectadores, ampliando o acesso à cultura e incentivando, desde cedo, o contato com diferentes narrativas, linguagens e realidades presentes no país.

Podem participar da seleção filmes de até 15 minutos de duração, finalizados entre 2024 e 2026 e direcionados ao público infantil e infantojuvenil. A expectativa é reunir uma programação diversificada, com obras capazes de dialogar com crianças de diferentes contextos e estimular a imaginação, a curiosidade e o pensamento crítico.

Além das exibições, o festival prevê atividades que transformam o ato de assistir a um filme em uma experiência ainda mais enriquecedora. A programação contará com sessões mediadas por profissionais do audiovisual, que conduzirão conversas e atividades de sensibilização após as exibições, criando espaços de troca e diálogo com o público.

A segunda edição também amplia seu compromisso com a inclusão e a democratização do acesso à cultura. A programação contará com recursos de acessibilidade comunicacional, incluindo Libras, audiodescrição e legendas descritivas.

Ao longo dos três dias de festival, estão previstas nove sessões gratuitas de curtas-metragens brasileiros, uma oficina prática de animação e atividades voltadas principalmente para estudantes da rede pública de ensino de Campinas, especialmente aqueles que vivem em regiões com menor oferta cultural. A estimativa é beneficiar diretamente cerca de 1.500 pessoas.

A 2ª edição do Curta a Mostrinha é realizada pela Atauri Produções, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC 2024/2025).