Estrelado por Alice Carvalho e dirigido por Andrucha Waddington, “Marta” inicia as filmagens no Brasil

Foto © Laura Campanella

A trajetória de Marta Vieira da Silva, maior jogadora da história do futebol feminino mundial, já tem data para chegar às telas. Estrelado por Alice Carvalho e dirigido por Andrucha Waddington, “Marta” estreia nos cinemas brasileiros em 8 de abril de 2027, com produção da Conspiração, que também assina a distribuição, em coprodução com Globo Filmes, TV Globo e a sueca Fox in the Snow.

Após concluir a primeira etapa das filmagens na Suécia, país fundamental na consolidação internacional da jogadora, a produção segue as filmagens no Brasil ao longo do mês de junho e julho. As gravações começaram em importantes locações do Rio de Janeiro, incluindo a Granja Comary, o Estádio de São Januário e o Estádio Nilton Santos (Engenhão), cenários que ajudam a reconstruir diferentes momentos de sua trajetória dentro e fora dos gramados.

O roteiro é assinado por Elena Soárez e Thais Tavares. Além da Suécia e do Rio de Janeiro, o filme também vai passar por locações em Alagoas, estado natal da jogadora.