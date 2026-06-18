“Meu Amigo Lorenzo” ganha sessão inclusiva no CineSesc, em Palmas

Depois de circular por oito capitais brasileiras, “Meu Amigo Lorenzo”, do cineasta e músico André Luiz Oliveira, volta a Palmas (TO) nesta sexta, 19 de junho, no CineSesc, em sessão dentro do Circuito Inclusivo Petrobras, às 15h30, com legendas acessíveis.

O filme registra 15 anos da trajetória de Lorenzo Barreto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde a infância, e propõe uma reflexão sobre o papel da música e do acolhimento no desenvolvimento de pessoas com autismo. O circuito de exibição em várias capitais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é patrocinado pela Petrobras e realizado com apoio da Lei do Audiovisual/Ancine, do Governo Federal.

A distribuição de “Meu Amigo Lorenzo” integra a lista dos 140 projetos aprovados entre mais de 8 mil inscritos no último edital cultural da Petrobras. O projeto propõe uma distribuição independente e regionalizada para o cinema brasileiro através do Circuito Inclusivo Petrobras.

Premiado como Melhor Longa-metragem pelo público, no Festival Primavera do Cine, em Vigo, na Galícia (Espanha), “Meu Amigo Lorenzo” começou a ser filmado em 2007, quando a musicoterapeuta Clarisse Prestes convidou seu companheiro de vida, André Luiz, para registrar sessões de musicoterapia com Lorenzo, então com quatro anos de idade. As primeiras imagens, feitas em fita MiniDV, abriram caminho para um acompanhamento contínuo durante 15 anos, resultando em um retrato intimista do desenvolvimento artístico e pessoal do jovem.

O documentário também questiona a predominância dos tratamentos comportamentais no atendimento a pessoas com autismo. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, publicados em 2023, uma em cada 36 crianças de oito anos é diagnosticada com TEA. Aplicado à população brasileira estimada pelo IBGE em 2022, esse índice corresponderia a 5,64 milhões de pessoas, número 22% maior que o registrado no levantamento anterior, de 2018.