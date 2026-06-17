Festival comKids abre convocatória para o Workshop Documentários Pré-Escolares Brasil/Países Baixos

Mais uma vez, a TV Cultura é parceira do tradicional Festival comKids, que está com inscrições abertas para a convocatória do Workshop Documentários Pré-Escolares Brasil/Países Baixos, voltado a produtores audiovisuais de todo o Brasil, interessados na criação de conteúdos documentais para a primeira infância.

O workshop será realizado entre os dias 11 e 13 de agosto, em período integral, na sede da TV Cultura, em São Paulo, e contará com a participação do produtor, diretor e criador de conteúdos holandês Jan-Willem Bult, referência internacional em documentários produzidos com crianças, criador da metodologia Preschool Doc.

As inscrições podem ser feitas até 30 de junho, e os participantes selecionados serão anunciados até o dia 10 de julho. Ao final da formação, os participantes produzirão um minidocumentário voltado ao público pré-escolar, com a participação de crianças de 5 anos. As obras resultantes poderão ser exibidas na TV Cultura e integrar a programação do Festival comKids.

A seleção das propostas levará em consideração o portfólio dos candidatos, sua experiência profissional e a capacidade de atender às exigências e aos objetivos do projeto.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://linktr.ee/festivalcomkids.

A convocatória Documentários Pré-Escolares Brasil/Países Baixos 2026 é uma iniciativa do Midiativa – Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, por meio do Festival comKids, em parceria com a TV Cultura e com apoio da Embaixada dos Países Baixos, por meio do edital Cultural Connections 2026.