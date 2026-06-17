Curta brasileiro “Sinuca de Bico” será exibido no BIFAN, na Coreia do Sul

O curta-metragem brasileiro “Sinuca de Bico (Cornered)”, dirigido por Odair Faléco e codirigido por Davi Moori, foi selecionado para a mostra AI Choice da 30ª edição do Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), um dos mais tradicionais e relevantes festivais de cinema fantástico da Ásia. A produção é o único filme das Américas, incluindo América Latina e América do Norte, entre os selecionados deste ano.

Ambientado na cidade de São Paulo, o filme acompanha Bruno, um homem consumido pela pressão do trabalho, pelas contas acumuladas e pela promessa de que a tecnologia deveria tornar tudo mais rápido e eficiente. Conforme sua rotina se torna cada vez mais sufocante, algo dentro dele começa a se deslocar. Em meio ao ruído da cidade, pequenas rupturas cotidianas e a sensação de estar sempre atrasado para a própria vida, Bruno caminha para um colapso que também pode marcar o início de outra forma de existir.

Misturando drama psicológico e realismo surrealista, “Sinuca de Bico” aborda temas contemporâneos como burnout, cultura da produtividade, ética em inteligência artificial, vigilância, desequilíbrio entre vida pessoal e trabalho, rotina nas grandes cidades e os impactos humanos das transformações tecnológicas.

Apesar de utilizar ferramentas de inteligência artificial em seu processo de produção, o filme foi desenvolvido ao longo de seis meses de intenso trabalho criativo, com oito revisões de roteiro e uma abordagem cinematográfica centrada na intenção humana. A direção, montagem, desenho de som, desenvolvimento visual e decisões finais de linguagem foram conduzidos por artistas humanos. O próprio diretor Odair Faléco realiza a narração em voz-over do personagem principal.

O título “Sinuca de Bico” vem de uma expressão popular brasileira que descreve uma situação sem saída, quando alguém se sente encurralado entre escolhas difíceis. No filme, essa sensação aparece tanto no medo de não conseguir trabalho quanto no medo de perder o trabalho quando finalmente se tem um. A obra transforma essa experiência pessoal em uma reflexão mais ampla sobre trabalho, ansiedade, tecnologia e sobrevivência nas grandes cidades.

Recentemente, “Sinuca de Bico” recebeu dois prêmios no Cinema Shift Festival, em Toronto: Best AI Narrative e Audience Choice Award.

“Sinuca de Bico” é uma produção da zero1cine Originals com coprodução da Nave Madre.