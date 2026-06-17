Animação “Papaya” integra programação brasileira no Festival Internacional de Cinema de Xangai

A animação “Papaya”, primeiro longa-metragem da cineasta Priscilla Kellen, integra a programação da Mostra de Cinema Brasileiro, que é realizada entre os dias 12 a 21 de junho, durante o Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF). Trata-se de um dos mais importantes eventos do audiovisual da Ásia e um dos poucos festivais do mundo reconhecidos pela Federação Internacional de Associações de Produtores Cinematográficos (FIAPF), como festival competitivo internacional de longa-metragem de Categoria A.

O filme terá quatro exibições na cidade chinesa como parte da programação especial dedicada ao cinema brasileiro. Destaque para a exibição do dia 18 de junho, às 18h30, no Palace Cinema – Raffles City Changning, Sala 3, que será seguida de debate com a diretora Priscilla Kellen e a produtora Leticia Friedrich.

As sessões acontecem em diferentes salas de Xangai e integram a agenda do Ano Cultural Brasil-China 2026, iniciativa dos governos dos dois países voltada à ampliação dos intercâmbios culturais e ao fortalecimento da cooperação bilateral. A missão também busca consolidar a presença do audiovisual brasileiro no mercado chinês, ampliar oportunidades de coprodução e fortalecer a inserção internacional da produção nacional.

Em fevereiro deste ano, a animação foi exibida na mostra competitiva Generation KPlus do Festival Internacional de Cinema de Berlim, marcando um feito histórico ao se tornar o primeiro longa-metragem de animação brasileiro selecionado para a tradicional programação dedicada ao público infantojuvenil do festival alemão.

Além de Berlim, “Papaya” também passou pelo New York International Children’s Film Festival, nos Estados Unidos, pelo Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires (BAFICI), na Argentina, e pelo Anima – Festival Internacional de Cinema de Animação de Bruxelas, na Bélgica. O longa tem representação internacional da distribuidora belga Best Friend Forever e tem lançamento previsto na França pela Gebeka Films. A distribuição nos cinemas brasileiros é da Cajuína Audiovisual.

“Papaya” acompanha uma pequena semente de mamão que, apaixonada pela ideia de voar, precisa seguir em movimento para evitar enraizar-se. Ao longo da jornada, a semente descobre a força transformadora de suas raízes, capazes de conectar vidas por caminhos profundos e misteriosos e provocar uma verdadeira revolução em seu ambiente.

No filme, Tulipa Ruiz dá voz à personagem Mãe Mamoeiro e participa da trilha com uma canção de ninar composta por seu pai, Luiz Carlos Chagas, originalmente criada para uma peça de teatro e resgatada pela artista após seu primeiro contato com a obra. A trilha sonora é assinada por Talita Del Collado, integrante do Trio Manaflor.

Com produção da Boulevard Filmes, em coprodução com Birdo Studio, Priscilla Kellen e Alê Abreu, diretor de “O Menino e o Mundo”, animação brasileira indicada ao Oscar em 2016, “Papaya” foi realizado ao longo de sete anos e propõe uma experiência sensorial e simbólica sobre o nascer, crescer e descobrir o mundo a partir do ponto de vista de alguém minúsculo desenvolvendo suas potencialidades.

Sem diálogos em seus 74 minutos de duração, a animação mistura formas bidimensionais, colagens e uma paleta visual inspirada em grafismos latino-americanos e nas obras “paper-cutout” do pintor francês Henri Matisse, estilo que, ao longo da produção, Priscilla passou a definir como “tropicalismo pós-apocalíptico”.

O filme passou por uma longa etapa de desenvolvimento de animatic, com construção de cenas, ambientações sonoras e movimentos visuais que evitam o didatismo.

“Papaya” conta com patrocínio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC) e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, por meio da Spcine.

A presença de “Papaya” no Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF), na Mostra de Cinema Brasileiro, é uma realização do Ministério da Cultura (MinC) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério do Turismo (MTur), Funarte, Embratur, Sebrae, Instituto Guimarães Rosa, Consulado Geral do Brasil em Xangai e Embaixada do Brasil em Pequim. O projeto tem patrocínio do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), da Petrobras e Caixa Econômica Federal, com produção executiva da Quitanda Soluções Criativas, Instituto Ibero Culturas e cooperação da UNESCO.