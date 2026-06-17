“O Deserto de Luiza” compete na mostra principal do Festival de Xangai

Selecionado para a Competição Oficial do 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde disputará o Golden Goblet, principal prêmio do evento, “O Deserto de Luiza” marca o retorno de Alan Minas à ficção dez anos após “A Família Dionti”.

Produzido pela Caraminhola Filmes em coprodução com a Riofilme e a britânica Union Content, o longa acompanha uma adolescente que precisa enfrentar o primeiro amor e a doença mental da mãe, enquanto busca encontrar seu próprio lugar no mundo.

Ambientado no subúrbio carioca contemporâneo, o filme acompanha uma adolescente atravessada pelas descobertas da juventude e pelo colapso emocional da própria família, propondo um olhar sensível sobre saúde mental, afeto e autonomia.