Eduardo Nunes estreia seu terceiro longa, “Cinco da Tarde”

“Cinco da Tarde”, novo longa-metragem de Eduardo Nunes, que assina a direção e o roteiro, chega aos cinemas no dia 18 de junho. Produzido pela 3 Tabela Filmes, em coprodução com a produtora portuguesa Bando à Parte, o filme é estrelado por Bárbara Luz, de “Ainda Estou Aqui” (2024), Sharon Cho, Analu Prestes e Miwa Yanaguizawa e será distribuído pela 3 Tabela Filmes.

No dia 17 de junho, o filme tem sessão especial em Niterói (RJ), no Cine Arte UFF, seguida de debate entre Eduardo Nunes e os professores da UFF Tunico Amâncio e Mariana Baltar e, em Belo Horizonte, a estreia será acompanhada de uma sessão especial no Cine Minas Tênis, seguida de debate com a presença do diretor.

O longa teve sua estreia mundial na competição do 25º Festival do Rio, além de ter participado de festivais internacionais na Europa e na Ásia, entre eles, o Girona Film Festival, na Espanha, o Nepal International Film Festival, e o World Film Festival Kolkata, na Índia. O filme também tem estreia comercial prevista em Portugal para o segundo semestre de 2026.

“Cinco da Tarde” acompanha Anabel (Luz), uma jovem de 17 anos que está lidando com a morte de sua avó e encontra em Meiko (Cho), sua vizinha tímida, uma conexão inesperada. À medida que se aproximam, as duas descobrem experiências em comum e compartilham sentimentos de perda, solidão e pertencimento. Fora das telas, as duas atrizes também compartilham uma simetria marcante: enquanto Bárbara Luz teve sua estreia em longa-metragem interpretando Maria, em “Unicórnio”, de Eduardo Nunes, “Cinco da Tarde” marca a primeira atuação em um longa de Sharon Cho, igualmente sob a direção do cineasta.

Filmado em agosto de 2022, em locações de Niterói, o longa reflete a cidade natal do diretor e roteirista. Lugares como o Campo de São Bento, a Igreja Porciúncula de Sant’Ana e o Edifício Cézanne, erguido onde já foi o antigo Cine São Bento, aparecem como cenários marcantes no filme.

As filmagens reuniram a mesma equipe que trabalhou nos outros projetos de Nunes, consolidando uma parceria de mais de 30 anos iniciada no encontro da maior parte da equipe no Curso de Cinema da UFF. A finalização do filme ocorreu em coprodução com Portugal, através da Bando à Parte, onde foram realizados a edição de som, efeitos digitais, mixagem de som e música.