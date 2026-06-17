Mostra FIACAFI Imagem recebe inscrições até 25 de junho

A Mostra FIACAFI Imagem 2027, competição internacional dedicada à descoberta e circulação de obras independentes provenientes da América Latina, África, Europa e suas diásporas está com inscrições abertas até 25 de junho.

A convocatória busca ampliar a participação de realizadores brasileiros e internacionais, promovendo o intercâmbio cultural, a diversidade audiovisual e o fortalecimento das relações cinematográficas entre países do Sul Global.

O FIACAFI 2027 acontecerá entre os dias 21 e 28 de março de 2027, com programação em São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, reunindo exibições, atividades de formação, encontros de mercado, networking internacional e ações voltadas ao desenvolvimento da indústria audiovisual.

A convocatória contempla curtas e longas-metragens de ficção, documentário, animação, cinema experimental e formatos híbridos, produzidos entre 2019 e 2026, com especial atenção a obras realizadas por cineastas afrodescendentes, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e criadores oriundos de territórios historicamente sub-representados.

O regulamento e inscrições estão disponíveis em https://www.fiacafi.com.br/en/mostra-fiacafi-imagem.