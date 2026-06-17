Terminam as filmagens de “Entre os Dias”, de Petrus Cariry

As filmagens do drama “Entre os Dias”, oitavo longa-metragem do cineasta Petrus Cariry, foram concluídas após quatro semanas de gravações realizadas na Serra de Guaramiranga, no Ceará, entre maio e junho. Produzido pela Iluminura Filmes, a obra segue agora para as etapas de montagem e pós-produção, com previsão de estreia no circuito de festivais de cinema ao longo de 2027.

O roteiro de “Entre os Dias” foi escrito por Petrus Cariry, Arthur Leite e Firmino Holanda, com colaboração de Rosemberg Cariry. A trama lança um olhar sombrio sobre vínculos afetivos que entram em crise diante do avanço do conservadorismo no Brasil atual.

Com produção de Bárbara Cariry, “Entre os Dias” reúne no elenco o ator Matheus Nachtergaele, como o patriarca Pedro, ao lado de Sílvia Buarque, que vive Joana, sua esposa. Os filhos do casal, Miguel e Marina, são representados por Lucas Galvino e Ana Vitória Almeida. Thaia Perez dá vida a Pia, mãe de Joana, enquanto Fernando Teixeira assume o papel de Hermes, pai de Pedro. O elenco inclui ainda a participação do ator Danilo Castro.

“Entre os Dias” foi realizado com apoio do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura, e do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura. O projeto foi contemplado no Edital de Apoio ao Audiovisual Cearense da Lei Paulo Gustavo. A distribuição do longa-metragem será realizada pela Sereia Filmes.