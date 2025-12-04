Globonews exibe “Amazônia, a Nova Minamata?”, de Jorge Bodanzky

O documentário de Jorge Bodanzky, “Amazônia, a Nova Minamata?”, será exibido na Globonews neste sábado, dia 6 de dezembro, às 23h. Com coprodução da Globo Filmes e Globonews, e realização da Ocean Films, o filme foi produzido por Nuno Godolphim e João Roni e distribuído nos cinemas pela O2 Play.

Segundo Bodanzky, “Amazônia, a Nova Minamata?” tem a missão de ser um filme militante. A produção alerta sobre como a contaminação da Amazônia compromete o desenvolvimento neuromotor e cognitivo das crianças, deixando sequelas seríssimas para essa população ao longo de suas vidas, podendo, até, causar mortes.

O documentário acompanha a saga do povo Munduruku na luta para conter o impacto destrutivo do garimpo de ouro em seu território, e ao mesmo tempo revela como a Doença de Minamata, decorrente da contaminação por mercúrio, hoje ameaça os habitantes de toda a Amazônia. O longa equilibra um conteúdo científico muito complexo com o drama humano dos indígenas que se veem ameaçados por uma doença que compromete a saúde dos adultos de forma silenciosa, tendo consequências desastrosas nas novas gerações.

Recentemente, como efeito da repercussão do filme, “Amazônia, a Nova Minamata?” foi exibido na abertura da COP06 da Convenção de Minamata, em Genebra, dando voz e lugar aos povos da Amazônia na cúpula da ONU, responsável por definir os rumos para a extinção do uso deste metal pesado em atividades humanas. O documentário também esteve na COP30, realizada pela primeira vez no Brasil, em Belém (PA), e fomentou o debate sobre o perigo que o garimpo e o mercúrio estão trazendo para a saúde de todas as populações da Amazônia.