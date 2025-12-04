Livro “Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra” analisa o conflito por meio de filmes

Como qualquer arte, o cinema é uma produção que forma e é formada pelo momento histórico. “Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra”, do professor da UnB João Lanari Bo, investiga como o cinema dos dois países representam o atual conflito e a sociedade deles no presente.

Trazendo uma série de artigos que o professor escreveu ao longo dos anos sobre os cinemas desses dois países, a coletânea faz um amplo painel da produção audiovisual deles, no período anterior ao conflito e no presente. O recorte para a escolha dos textos leva em conta não apenas opções estéticas, como também a possibilidade de acesso aos filmes.

O livro apresenta análises de obras de cineastas como Aleksándr Dovjénko, Aleksei German, Nikita Mikhálkov, Aleksándr Sokúrov, Kiríll Serébrennikov e Andrei Zviáguintsev. É de um longa de Zviáguintsev, “Leviatã”, que vem a imagem da capa do livro.

Colocando em perspectiva, as produções russas e ucranianas contemporâneas, João aponta que existe uma relação dos cineastas com o cinema russo clássico, objeto do livro anterior do professor.

Uma guerra como a que acontece entre a Rússia e a Ucrânia tem, como não poderia deixar de ser, raízes profundas, de difícil apreensão quando vista de longe, como é o caso do Brasil. São quase quatro anos de guerra com cobertura diária da mídia. O cinema, por sua vez, fala sobre a guerra a partir de aspectos próximos a essas raízes, próximos a pessoas que vivem esse drama diariamente. O projeto do livro “Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra” visou exatamente isso, pesquisar filmes e cineastas, russos e ucranianos, que tenham algo a dizer sobre as repercussões sociais e humanas desse trágico evento.

Hoje, a representação da guerra no cinema tornou-se uma arena de combate entre as percepções russa e ucraniana do conflito. A produção ucraniana, a despeito das dificuldades de realização, por razões óbvias – como fazer um filme com o país em guerra? – logrou resultados expressivos, carregados de intensidade histórica. Na Rússia, os cineastas estão divididos quanto a apoiar ou não a invasão do país vizinho, enquanto na Ucrânia a atividade cinematográfica integrou-se à resistência contra o invasor.

Com linguagem acessível, e amplamente ilustrado, “Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra” é um livro acessível para todos os públicos, e que ajuda a jogar luz em um dos conflitos mais marcantes da atualidade.

Sobre o autor: João Lanari Bo é professor do curso de audiovisual da UnB. Publicou “Cinema Japonês: Filmes, Histórias, Diretores” (Ed. Giostri, 2016) e “Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos” (Ed. Bazar do Tempo, 2019).

Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra

Autor: João Lanari Bo

Editora: Confraria do Vento

Páginas: 332

Preço: R$ 149

Onde comprar: Amazon, Confraria do Vento e Livraria da Travessa