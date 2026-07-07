Começam no Rio de Janeiro as filmagens de “Eternamente sua”, novo longa de Sérgio Machado

Foto: Joana Henning, Bruno Gagliasso, Marcélia Cartaxo e Sérgio Machado © Leo Aversa

O Estúdio Escarlate deu início às filmagens de “Eternamente sua”, novo longa-metragem escrito e dirigido por Sérgio Machado, que também assina a produção, ao lado de Joana Henning e Bruno Gagliasso. O filme começou a ser rodado no Rio de Janeiro, e segue para Cabaceiras, na Paraíba, na próxima etapa das filmagens. O projeto reúne no elenco Bruno Gagliasso e Marcélia Cartaxo nos papéis centrais, acompanhados por Romulo Estrela, Débora Nascimento, Lara Tremouroux, Shirley Cruz, Karina Telles, Suzy Lopes, Bruno Goya, Luiz Bertazzo e Fernando Eiras.

O longa é um thriller psicológico, livremente inspirado num conto de Stefan Zweig, que acompanha o encontro de personagens de universos completamente distintos, explorando temas como poder, desejo, fama e desigualdade social. O suspense é conduzido de forma gradual, em uma narrativa marcada pela tensão e pelo olhar humanista característico da filmografia do diretor.

A produção celebra dez anos do Estúdio Escarlate, inaugurando uma nova fase da produtora. Será o primeiro longa metragem do núcleo de desenvolvimento de propriedades intelectuais, fruto da parceria entre Henning e Machado. O projeto deslancha uma sequência de obras autorais desenvolvidas pela dupla, ao lado do produtor associado Bruno Gagliasso, inspiradas no método de criação de Machado e em um modelo de produção que privilegia o fazer cinematográfico artesanal.

A equipe tem direção de fotografia de Adrian Teijido (“Ainda Estou Aqui”, “Narcos”), direção de arte de Frederico Pinto (“Elis”, “Senna”), figurinos de Kika Lopes e Rosangela Nascimento (“O Palhaço”, “Hoje é Dia de Maria”), caracterização de Martin Trujillo (“Tropa de Elite 1 e 2”, “Betinho”), montagem de Marcio Hashimoto (“Bingo: O Rei das Manhãs”, “Irmão Freitas”) e trilha sonora de Beto Villares (“Cidade Baixa”, “Brasil 70”).