Exposição inspirada na animação “Eu e meu Avô Nihonjin” reúne artes, materiais de making of, cenografia e experiências interativas

O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, localizado no edifício do Bunkyo, na Liberdade, em São Paulo, recebe Eu e meu Avô Nihonjin – A Exposição, uma experiência inspirada no longa-metragem de animação produzido pela Pinguim Content. A exposição propõe um diálogo entre o universo do filme e o acervo permanente do museu, criando diferentes ativações ao longo dos três andares abertos à visitação.

Além de apresentar artes, personagens, cenários e materiais de making of, a mostra convida crianças e adultos a conhecerem alguns dos processos envolvidos na criação de uma obra de animação. Entre as experiências interativas estão dois praxinoscópios, que permitem ao público experimentar, de forma analógica, a transformação de imagens estáticas em movimento, e uma atividade inspirada no kasane-oshi, técnica japonesa de impressão por sobreposição. Desenvolvida especialmente para a exposição, a atividade utiliza três camadas de carimbos com elementos visuais do filme, permitindo que cada visitante construa sua própria imagem.

A exposição também apresenta materiais de criação e making of do filme, além de um espaço dedicado à obra, no 9º andar do museu, com artes e elementos visuais apresentados em grande escala. Um espaço cenográfico reúne referências aos cenários do filme, criando uma experiência imersiva para o público. Eu e meu Avô Nihonjin – A Exposição estará aberta ao público até 31 de janeiro de 2027, com pausa durante o recesso do museu, de 14 de dezembro a 4 de janeiro. O museu reabre ao público em 5 de janeiro.

Inspirado no romance “Nihonjin”, de Oscar Nakasato, e na obra do artista visual nipo-brasileiro Oscar Oiwa, o longa-metragem “Eu e meu Avô Nihonjin” acompanha Noboru, um menino de 10 anos descendente de imigrantes japoneses, que começa a investigar a história de sua família a partir das memórias de seu avô. Dirigido por Celia Catunda e com roteiro de Rita Catunda, o filme aborda temas como memória, identidade, herança cultural e os vínculos entre diferentes gerações. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Annecy, na França, em 2025, e chegou aos cinemas brasileiros em outubro do mesmo ano, com lançamento em mais de 250 salas de 115 cidades. Desde então, vem ampliando sua circulação internacional, com participações em festivais e exibições para públicos de diferentes países. Atualmente, “Eu e meu Avô Nihonjin” também está disponível no Prime Video.

Eu e meu Avô Nihonjin – A Exposição

Data: até 31 de janeiro de 2027

Local: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil – Rua São Joaquim, 381, 7º, 8º e 9º andares, Liberdade, São Paulo/SP

Visitação: terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada até as 16h)

Ingressos: adultos – R$ 25,00, estudantes com carteirinha – R$ 12,00, crianças de 5 a 11 anos – R$ 12,00, pessoas com 60 anos ou mais – R$ 12,00

Entrada gratuita: todas as quartas-feiras.

Visitas monitoradas: agendamento para grupos de até 40 pessoas, com duração de 60 minutos, de terça a sexta-feira

Monitoria: R$ 150,00, não incluindo os ingressos