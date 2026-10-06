Mercado Audiovisual Entre Fronteras recebe inscrições até 12 de outubro

As inscrições para o 6º Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF) estão abertas até às 8h59 do dia 12 de outubro. O formulário de inscrição e o regulamento estão disponíveis no formato virtual. O envio de projetos para a seleção é gratuito.

O evento ocorre de 19 a 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. É voltado para empresas e profissionais de produção audiovisual com projetos em desenvolvimento ou finalização, que estejam prospectando parceiros criativos e recursos financeiros regionais, nacionais e internacionais.

Estão programadas pitch sessions dos projetos selecionados, rodadas de negócios, painéis e palestras abertas ao público, espaço para comissões de filmes das regiões participantes e programação cultural e turística. O evento contará com a presença de agentes regionais, nacionais e internacionais, e comissões de filmagem das regiões participantes, que serão convidados pela organização.

A sede do MAEF é rotativa entre as regiões dos países-membros da Rede de Cooperação Audiovisual Entre Fronteras, formada por Paraguai e Uruguai, pelas províncias do nordeste argentino (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa e Missiones) e pelos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), é uma das realizadoras do evento, juntamente com o Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (INAP), o Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (IAAVIM, Argentina), e Agencia del Cine y Audiovisual de Uruguay (ACAU).

Podem se inscrever produtores independentes situados nas regiões onde atua a Rede de Cooperação. Os proponentes devem ter histórico de produção e submeter propostas com potencial de coprodução e cooperação regional no território do evento.

Serão aceitas até três propostas por produtora, mas apenas uma delas poderá ser selecionada. Haverá uma cota de cinco projetos para os proponentes do Brasil. O resultado final deve ser divulgado em 19 de outubro.