Séries “Fronteiras” e “Condor” estreiam na TV Brasil

A TV Brasil estreia os seriados independentes “Fronteiras” (foto) e “Condor” na programação noturna, na faixa de 23h. A série documental baiana “Fronteiras” é apresentada a partir de quinta (5/11) e a trama de dramaturgia paraense “Condor” tem destaque na sexta (6/11). As duas obras independentes foram desenvolvidas por meio do edital Prodav TVs Públicas, linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Com direção e roteiro de Victória Álvares e realizada pela produtora Lanterninha, o seriado “Fronteiras” percorre o país para revelar uma parcela do território nacional desconhecida da maioria dos brasileiros. O conteúdo traz realidades distintas daquelas vividas nos grandes centros urbanos em cinco documentários de 26 minutos.

Já o drama ficcional do seriado “Condor” acompanha os dilemas de Gabriela, uma jovem que trabalha com a mãe em um ateliê de costura em uma casa na periferia de Belém, mas deseja viajar para longe. Contada em 10 capítulos de 26 minutos, a história tem roteiro de Roger Elarrat que também dirige a série da produtora Visagem.