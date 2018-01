A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram, em 29 de dezembro, o resultado final da Chamada Pública PRODECINE 05/2016, que investe em projetos de linguagem inovadora e relevância artística, com destinação inicial para as salas de cinema.

Um total de 23 projetos de longa-metragem dividirá os R$ 30 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, oferecidos nesta linha de investimento do Programa Brasil de Todas as Telas.

A comissão de seleção foi composta pelo cineasta Eryk Rocha, pela jornalista, especializada em cinema, Clarissa Kuschnir, e por três servidores da ANCINE. Dos 23 projetos selecionados, 12 são filmes de ficção e 11 são documentários. Esses projetos serão realizados por produtoras independentes sediadas em nove Estados (Amazonas, Bahia, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e no Distrito Federal.

Esta é a quarta edição desta linha, que aposta em filmes com potencial de participação e premiação em festivais e que apontem para a experimentação, mas que também sejam capazes de dialogar com seu público-alvo e de realizar seu potencial comercial. A Chamada Pública recebeu um total de 343 inscrições no sistema, sendo que 302 propostas foram habilitadas. Nas três primeiras edições, 55 longas-metragens foram contemplados.

Conheça os 23 projetos contemplados.