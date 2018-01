Sucesso de vendas na Uatt?, maior empresa de presentes criativos do mercado multimarcas, Bubu e as Corujinhas virou desenho animado e estreará, no dia 15 de janeiro, na Disney Junior, para toda América Latina, além da TV Cultura em canal aberto e da plataforma Playkids. Na Disney Channel, a estreia será no dia 22 de janeiro. Depois de vender mais de um milhão de itens nas lojas físicas e virtuais, o que representa 10% do faturamento total da empresa, a Uatt? enxergou o potencial da personagem e criou a marca UP! Content Co. para licenciar e desenvolver a série animada da Bubu.

A série é dirigida por Bruna Biasotto, esposa de Rafael Biasotto, CEO do grupo. Indicada para crianças até cinco anos, a primeira temporada está dividida em 26 episódios de 11 minutos, misturando educação e entretenimento, através de elementos pedagógicos.

Bubu vive com os irmãos Biel e Bonie em uma floresta, onde fazem descobertas e organizam aventuras. Líder da turma, Bubu é extremamente criativa, divertida e destemida na busca de respostas para as suas curiosidades. Já o Biel é mais observador e demonstra todo o seu companheirismo ao cuidar das irmãs enquanto tenta fazer novas invenções. A caçulinha Bonie é fofa, cheia de energia e adora fazer novos amigos.