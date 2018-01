A Spcine abriu as inscrições para os animadores que quiserem ver suas obras transformadas em games, para mais uma edição do Batalha Animada, concurso que investe no desenvolvimento de um jogo para celular a partir de uma animação nacional.

O processo deve ser feito na página do SP Cultura, até o próximo dia 29. Confira aqui todas as regras. A divulgação do resultado no site da Spcine está prevista para 31 de janeiro.

Na segunda etapa do concurso, é a vez dos desenvolvedores de games fazerem a inscrição. Os estúdios terão entre 10 de fevereiro e 26 de março para enviar um vídeo-projeto no qual precisarão dizer qual animação querem adaptar e como.

Um corpo de jurados, formado por especialistas na área, escolhe as quatro melhores propostas, que receberão R$ 5 mil cada para a criação de um protótipo do jogo.

O projeto vencedor recebe um prêmio de até R$ 80 mil para desenvolver o game em um tempo médio de quatro meses. A data do anúncio está prevista para junho; e a entrega do projeto, para 26 de outubro.

O Batalha Animada nasceu em 2016, e sua primeira edição deu o pontapé inicial em julho daquele ano, também com a abertura do processo de inscrição.

Uma de suas ideias centrais é a exploração do conteúdo transmídia, uma tendência de mercado que amplia as possibilidades da atividade audiovisual a partir de uma mesma obra e de parceiros com atividades correlatas.