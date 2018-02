A Academia Internacional de Cinema (AIC) realiza a 13ª edição da tradicional Semana de Orientação, a partir de 19 de fevereiro, nas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre os convidados deste ano, estão Daniel Rezende, que dirigiu o aclamado Bingo – O Rei das Manhãs; Tata Amaral, uma das diretoras mais premiadas do cenário atual, realizadora de Um Céu de Estrelas, Antônia e Hoje; Mini Kerti, da Conspiração Filmes e codiretora da série Sob Pressão, da Rede Globo; e Vanessa Prieto, atriz, produtora, roteirista e escritora indicada ao prêmio Candango de melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pelo longa-metragem Falsa Loura (2007).

Durante a Semana de Orientação, haverá exibição de Bingo – O Rei das Manhãs. Tata Amaral e Mini Kerti representam o audiovisual feito pelas mulheres e trazem episódios das suas séries Causando na Rua e Sob Pressão. Elas promovem uma discussão sobre as séries, formato que mais cresce no país. Haverá ainda palestra dos coordenadores do novo curso da AIC, voltado à formação de atores e programado para início em 5 de março. Responsáveis pelo curso, Pedro Freire, Isadora Ferrite (ambos no Rio de Janeiro) e Vanessa Prieto (em São Paulo) trazem o universo do teatro, cinema e TV e falam sobre direção de atores e elementos da construção de cena. Pedro Freire é famoso por suas incursões no cinema e na TV Globo e a atriz Isadora Ferrite tem 22 anos de carreira e já fez cerca de 30 peças e algumas participações em cinema e televisão, estando atualmente na novela global Deus Salve o Rei. Já Vanessa Prieto é atriz, escritora, produtora e roteirista.

A Semana de Orientação é aberta ao púbico e gratuita. Os interessados devem fazer sua pré-inscrição pelo link www.aicinema.com.br/semana-de-orientacao-2018.

Confira a programação da Semana de Orientação:

São Paulo

Terça, 20/02 – Tata Amaral

17h30 exibição de episódios da série Causando na Rua

19h30 bate-papo com a diretora

Quarta, 21/02 – Daniel Rezende

17h30 exibição de Bingo – O Rei das Manhãs

19h30 bate-papo com o diretor

Quinta, 22/02 – Vanessa Prieto

19h30 bate-papo sobre Atuação e Elementos de Cena

Rio de Janeiro

Segunda, 19/02 – Mini Kerti

17h30 – Exibição de episódios da série Sob Pressão

19h30 – Bate-papo com a diretora

Terça, 20/02 – Isadora Ferrite e Pedro Freire

19h30 – Bate-papo sobre direção de atores e atuação

Quinta, 22/02 – Daniel Rezende

17h30 exibição de Bingo – O Rei das Manhãs

19h30 – Bate-papo com o diretor