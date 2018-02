© Marina de Almeida Prado

Antes do Fim, último longa-metragem do diretor Cristiano Burlan, protagonizado por Helena Ignez e Jean-Claude Bernardet e com coprodução do Canal Brasil, tem estreia nacional nos cinemas dia 15 de fevereiro.

O filme mergulha na vida do casal de idosos que na ficção leva o mesmo nome dos atores. Jean sente-se preso na lógica de longevidade que a indústria farmacêutica o impõe e decide planejar um suicídio consciente. Ele convida Helena para que o suicídio seja a dois. Ela, por sua vez, hesita, sabe que viverá bem, inclusive se precisar viver só, mas o ajuda em suas intenções. O silêncio entre eles não revela distância, mas intimidade. São anos de um afeto compartilhado. Juntos, eles prepararão todos os detalhes para o funeral. Ele dança a morte enquanto ela segue ensaiando a vida. Nesse processo, os dois se darão conta de que antes do fim, ainda há uma vida inteira.

Não é a primeira vez que o diretor trabalha com Jean-Claude Bernardet. O ex-crítico e ator integra o elenco dos filmes Fome, Hamlet, No Vazio da Noite e Amador. É a estreia, porém, da parceria Burlan-Ignez, que já se estende para novas produções. A atriz participa do longa-metragem O Projecionista, protagonizado pelo ator André Gatti, que está em fase de finalização. Cristiano costuma realizar os seus filmes de forma independente. A fase de pré-produção e produção do filme Antes do Fim não foi diferente, a coprodução com o Canal Brasil foi efetivada na fase de pós-produção do filme.

O tema da vida e morte é constante no trabalho de Cristiano Burlan, que encerra esse ano a sua Trilogia do Luto, três documentários sobre a morte de seu pai, irmão e mãe. O filme Elegia de um Crime, sobre o assassinato de sua mãe, tem previsão de estreia para este ano.

Antes do Fim, gravado em 2016, participou do último Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Festival de Aruanda (angariou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Filme), Mostra de Cinema de Tiradentes, entre outros.

O elenco também conta com os atores Ana Carolina Marinho, Henrique Zanoni, Rodrigo Sanches, André Gatti e Edson Ferreira.