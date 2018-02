A animação brasileira “Lino – Uma Aventura de Sete Vidas” estreou na Rússia, no dia 1º de fevereiro, e no primeiro final de semana já levou 125 mil pessoas aos cinemas. Só no domingo, foram 62 mil pessoas. Ao todo, o longa-metragem foi lançado com 1.200 cópias e chegou a quase 1.300 salas.

Os números surpreendentes são do diretor Rafael Ribas, com base nos relatos da distribuidora local, chamada Nashe Kino. Até poucos dias atrás, porém, nem ele sabia que a sua animação tinha sido vendida para a Rússia. A negociação foi feita diretamente pela FilmSharks, agente de vendas internacional contratada pela Fox, que coproduziu e distribuiu o filme no Brasil.

“Encontrei um trailer russo do filme quase sem querer, até achei que pudesse ser uma versão pirata. Foi então que a nossa produção confirmou com a Fox International que ele realmente tinha sido vendido para os russos”, relata Ribas.

Depois disso, ele também acabou descobrindo com a Nashe Kino que a animação, inclusive, foi dublada por ícones pop daquele país, como o cantor e ator Alex Sparrow, a cantora Elena Temnikova e a atriz Polina Maximova. “Não tenho ainda os números deles em publicidade, mas certamente houve um bom investimento”.

Se olharmos só pelo número de cópias, certamente não foi pouco, já que 1.200 costuma ser o padrão de estreia de animações da Disney na Rússia, por exemplo, segundo o distribuidor local. E “Lino” teria sido lançado em todo o país, de leste a oeste.

Em termos de comparação, o lançamento brasileiro ocorreu no feriado de 7 de setembro de 2017, pela Fox, com 445 cópias. De acordo com os dados da Ancine, a animação teve um público de 314.242 pessoas, bilheteria na faixa de R$ 4,3 milhões, e foi o 13º filme brasileiro mais visto no ano passado.

Na Rússia, Ribas espera ao menos alcançar o mesmo público brasileiro, já que a arrancada de estreia foi considerada muito boa para um filme que nem chegou a fazer o circuito dos festivais internacionais. As próximas estreias, ainda neste primeiro semestre, deverão ocorrer na Turquia, na Coreia do Sul e no Vietnã.

Por Belisa Figueiró