A Parada de Cinema, que já se consolida como a maior promoção do audiovisual no Piauí, abriu convocatória para a 5ª Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo, a acontecer de 2 a 6 de maio.

As inscrições para a mostra acontecem de 21 de fevereiro a 18 de março. Os interessados devem conferir o edital disponível no site www.paradadecinema.org e inscrever-se através do email convocatoriadecinema2018@gmail.com. A chamada é para filmes de curta, longa e média-metragem. O edital dispõe de premiação de R$ 1.500,00 para os quatro filmes longa-metragem selecionados e R$ 1.000,00 para os curtas.

Este ano, a Parada de Cinema traz o tema Invisibilidade: a proposta é contemplar ainda mais produções independentes de formato, técnica e gênero, consagrando uma característica inerente ao evento: as causas sociais e políticas como temáticas das exibições.

Além das exibições, o evento traz oficinas, minicursos, shows e disseminação da produção artística local. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na Casa da Cultura e Sala Torquato Neto, em Teresina.