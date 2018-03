© Manu Rigoni

As filmagens do longa-metragem “Loop”, com roteiro e direção do cineasta mato-grossense Bruno Bini, começaram no final de fevereiro, em Cuiabá. O filme tem supervisão artística de Fernando Meirelles e conta o drama de Daniel, que fica obcecado com a possibilidade de viajar no tempo depois que a namorada morre. O roteiro une ficção científica e suspense.

Com Bruno Gagliasso como protagonista, a produção do filme está a cargo da Plano B Filmes, de Bruno Bini, e da Valkyria Filmes, da produtora executiva Angelisa Stein. A Globo Filmes responde pela coprodução do projeto, e a expectativa é de que o filme seja lançado até o final deste ano.

A trama começa em 2012 e se desenvolve até os dias atuais, com voltas no tempo. A narrativa, no entanto, não se restringe ao mundo da ficção científica: o ritmo é de suspense, com espaço para drama e algum humor.

Além de Bruno Gagliasso, “Loop” tem Bia Arantes (“O Filme da minha Vida”), Branca Messina (“Não por Acaso”) e Nikolas Antunes nos principais papéis, e o ator uruguaio Roberto Birindelli (“Polícia Federal”) e José Carlos Machado (série “Sessão de Terapia”). A direção de fotografia é de Jr. Malta (“Tim Maia”, “O Negócio”).

“Loop” será o primeiro longa de Bruno Bini, que realizou cinco curta-metragens e recebeu 47 prêmios em festivais de todo o mundo.

O longa tem patrocínio da Agência Nacional do Cinema (Ancine), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em conjunto com a Secretaria Estadual de Cultura de Mato Grosso, Secretaria Municipal de Cultura, Globo Filmes e Canal Brasil.