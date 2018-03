A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) lançaram a Chamada Pública para Produção para Cinema 2018, em regime de concurso público. O valor investido nessa linha será de R$ 100 milhões oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Serão selecionadas propostas de produção independente de longas-metragens com destinação inicial a salas de exibição, sendo tal seleção realizada em duas modalidades: Modalidade A, voltada a projetos de longa-metragem de ficção, documentário e animação, sem distinção de objetivos comerciais ou artísticos; e Modalidade B, voltada a projetos de longa-metragem de ficção, documentário e animação com ênfase em projetos de perfil autoral e propósitos artísticos evidentes.

Para a modalidade A, serão disponibilizados R$ 60 milhões, sendo até R$ 6 milhões por projeto de ficção e animação e R$ 1,5 milhão por documentário. Na modalidade B, serão destinados R$ 40 milhões, observados os limites de investimento de R$ 3 milhões para ficção e animação e R$ 1 milhão para documentário.

Nas duas modalidades, serão aplicados os indutores regionais: no mínimo 30% dos recursos para projetos de produtoras independentes sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e no mínimo 10% dos recursos para projetos audiovisuais da região Sul ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

A etapa de seleção será realizada em duas fases:

1ª Fase: Avaliação dos Projetos. Etapa de caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase, cada proposta receberá notas inteiras de 1 a 5 para o Quesito 1 – Projeto, e notas inteiras de 1 a 10 para os Quesitos 2, 3 e 4, conforme tabela abaixo com seus respectivos pesos:

QUESITOS PESO Modalidades A B 1 – Projeto 25% 40% Avaliação do projeto apresentado, incluindo sinopse, visão do diretor e roteiro 25% 40% 2 – Qualificação técnica do diretor 30% 30% 2.1 Quantidade de obras dirigidas (CPB) 10% 10% 2.2 Desempenho comercial das obras dirigidas 10% 5% 2.3 Desempenho em festivais 10% 15% 3 – Capacidade gerencial e desempenho da produtora 30% 25% 3.1 Capacidade gerencial – Classificação de nível na ANCINE 10% 5% 3.2 Desempenho comercial das obras produzidas pela produtora em salas de cinema. 10% 5% 3.3 Premiações em festivais 10% 15% 4 – Planejamento e adequação do plano de negócios 15% 5% Captação, licenciamentos, parcerias efetivadas (coprodução, distribuição) e estratégia comercial) 15% 5% Total 100% 100%

Cada proposta habilitada será avaliada por 2 profissionais independentes com notório saber e experiência no mercado audiovisual, selecionados pelo Edital de Credenciamento de Pareceristas. Os profissionais independentes elaborarão parecer atribuindo notas exclusivamente ao Quesito 1 – Projeto, cabendo à área técnica da ANCINE a pontuação dos demais quesitos.

2ª Fase: Decisão do Investimento. Segunda etapa da seleção, de caráter eliminatório. Nesta fase, serão formadas duas Comissões de Seleção (uma para cada Modalidade), compostas por 3 especialistas em atividades audiovisuais indicados pelo Comitê Gestor do FSA e por 2 servidores da ANCINE indicados pela Diretoria Colegiada. Todos os membros das Comissões de Seleção analisarão conjuntamente as propostas classificadas, que concorrem em igualdade de condições, sem vinculação às notas atribuídas na primeira etapa da seleção.

As inscrições para o edital serão feitas através do Sistema FSA/BRDE, até 3 de maio. Veja o edital completo aqui.