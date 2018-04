© Agência Revive

O filme “Menina Bonita de Trança”, ideia original dos alunos da Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, em Palmas, premiado com uma releitura feita por profissionais do audiovisual tocantinense, com apoio da Fundação Cultural de Palmas e Secretaria Municipal de Educação, está em fase de pós-produção.

Atualmente, a equipe de edição, concentrada na produtora Fábrica Produções, finalizou o primeiro teaser para despertar a curiosidade no público. Além de alguns detalhes sobre a sinopse do curta, o vídeo revela um pouco do trabalho de pós-produção que inclui tratamento de cor, efeitos visuais, montagem das cenas e algumas notas da trilha musical original, que é assinada pelo músico Markinhos Rocha.

A previsão é que, após as últimas etapas de pós-produção, o curta esteja pronto para estreia, ainda sem data prevista.

Menina Bonita de Trança é a refilmagem do curta de mesmo nome, que foi inteiramente idealizado e filmado por alunos da Escola Municipal Beatriz Nogueira da Silva e venceu a edição de 2017 do Festival Você na Tela, realizado pela Fundação Cultural de Palmas e Secretaria Municipal de Educação. No roteiro assinado pelos alunos e adaptado pelo diretor Nival Correia e a professora Ana Kamila, a menina Tatá, que perde o hábito de ler livros pois não consegue largar o smartphone, se depara, na biblioteca da escola, com a Menina Bonita, uma espécie de espírito da leitura.