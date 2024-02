Associação Kinoforum e Spcine levam curtas ao Festival Clermont-Ferrand e participam do Short Film Market

A Spcine, o Consulado-Geral do Brasil em Marselha e a Associação Cultural Kinoforum unem esforços em uma ampla parceria que levará à França uma programação de curtas-metragens brasileiros recentes que busca promover a diversidade e a criatividade da produção nacional dentro da maior vitrine mundial dedicado a esse formato – o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, que acontece entre os dias 2 e 10 de fevereiro. A ação também levará os cineastas à França, proporcionando uma capacitação in loco em intercâmbio internacional e nos mecanismos do mercado audiovisual mundial.

O Festival de Clermont-Ferrand é hoje o maior festival de cinema do mundo dedicado a curtas-metragens. Em termos de público e presença profissional, é o segundo maior festival de cinema da França, atrás apenas de Cannes, e recebe anualmente mais de 8.000 inscrições de curtas-metragens de todo o mundo.

Os curtas selecionados para o programa Spcine Brazilian Shorts, que integra a programação do Short Film Market, são: “Ava Mocoi – Os Gêmeos” (foto), de Luiza Calagian e Vinicius Toro; “Meu Amigo Pedro MIXTAPE”, de Lincoln Péricles (LK); Combustão Não Espontânea, de Boni Zanatta; “Ibirapitanga”, de Olinda Tupinambá; e “Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo”, de Renato Sircilli. O programa será exibido no dia 5 de fevereiro, às 16h, na sala de projeção do Mercado, e contará com a presença dos realizadores Luiza Calagian, Lincoln Péricles, Boni Zanatta e Renato Sircilli.

Além dos curtas desse programa, os cineastas que fazem parte da seleção oficial do festival também contam com o suporte dessa parceria. “Até Onde o Mundo Alcança”, de Daniel Frota de Abreu, faz parte da Competição Internacional; “Pássaro Memória”, de Leonardo Martinelli, integra a competição do programa Labo; e “Lulina e a Lua”, de Alois Di Leo e Marcus Vinicius Vasconcelos, foi selecionado para a mostra Enfants.

A Kinoforum também estará coordenando o estande Brazilian Shorts, em parceria com a Spcine e o Consulado-Geral do Brasil em Marselha, com o objetivo de promover o audiovisual brasileiro e servir de base de apoio para todos os brasileiros presentes no festival. O estande integra o Short Film Market, que terá duração de 4 dias e contará com as presenças de organizações promotoras do cinema de curta-metragem de quase 40 países, entre eles Portugal, Suécia, Japão, Egito, Ucrânia e Colômbia, além da própria França.

A Kinoforum organiza a representação do Brasil no Short Film Market desde 2011, graças a parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que possibilita a presença do estande Brazilian Shorts e da realização de uma festa de celebração e promoção do curta-metragem brasileiro através do Consulado-Geral do Brasil em Marselha.

Além da promoção dos curtas e do intercâmbio proporcionado aos cineastas brasileiros, a ação busca também divulgar a próxima edição do Curta Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que abre inscrições em fevereiro. Os deadlines são 31 de março (para filmes produzidos em 2023) e 29 de abril (para filmes produzidos em 2024). O evento chega este ano à sua 35ª edição e já tem data de realização definida: 22 de agosto a 1º de setembro.