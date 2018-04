A HBO acaba de anunciar três novas produções nacionais, durante o painel “HBO apresenta – Novas Narrativas: Alta Qualidade”, realizado no Rio Creative Conference 2018 (Rio2C). Roberto Rios, vice-presidente corporativo de Produções Originais da HBO Latin America, apresentou as séries PICO DA NEBLINA, ao lado de Quico Meirelles; O HÓSPEDE AMERICANO, com Bruno Barreto e Carla Affonso; e HARD, juntamente com Daniel Rezende e Fabiano Gullane. Além disso, Estevão Ciavatta e Fernando Acquarone levaram novidades sobre SANTOS DUMONT: MAIS LEVE QUE O AR.

Com direção geral de Fernando Meirelles e Quico Meirelles, a série PICO DA NEBLINA se passa em uma São Paulo ficcional, onde a maconha foi recentemente legalizada. Nesse cenário, o jovem traficante paulistano Biriba decide deixar para trás a vida do crime e usar seus conhecimentos para vender o produto dentro da lei. Para isso, ele terá que lidar com o peso e as pressões do seu passado, as armadilhas do mundo dos negócios e com seus sócios pouco experientes. Com realização da O2 Filmes, a produção original da HBO Latin America será composta por dez episódios.

Baseada em fatos reais, a série O HÓSPEDE AMERICANO retrata a viagem de Theodore Roosevelt, um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos, ao rio da Dúvida, em Rondônia, no ano de 1913, logo após ele ter perdido as eleições de um segundo mandato para Woodrow Wilson. Seu guia na viagem, o Coronel Cândido Rondon, já era um ícone brasileiro, um pacifista militar, que estava mapeando o Oeste do Brasil. Com direção de Bruno Barreto, essa coprodução da HBO Latin America e da Cygnus Media será composta por quatro episódios.

Na série HARD, adaptada de um sucesso francês, a protagonista é uma advogada aposentada que acaba de ficar viúva. Após a morte do marido, ela descobre que ele mentiu a vida toda sobre a profissão e que sua herança vem na forma de uma produtora de filmes pornô quase falida. Agora, ela deve se adaptar à sua nova vida. Essa coprodução HBO Latin America e Gullane Filmes será composta por seis episódios e terá supervisão artística de Daniel Rezende.

E SANTOS DUMONT: MAIS LEVE QUE O AR é a primeira coprodução de uma minissérie histórica, baseada na vida e na época do pioneiro da aviação brasileira, Alberto Santos Dumont, que personificou o glamour da virada do século 20 e a façanha de ter sido o primeiro ser humano a voar em um avião. A direção é de Fernando Acquarone e Estevão Ciavatta, que também dirigiu PREAMAR, série exclusiva da HBO. O ator João Pedro Zappa interpretará Santos Dumont em sua fase adulta. A coprodução HBO Latin America e Pindorama será composta por seis episódios.