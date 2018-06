O Festival Tudo sobre Mulheres acontecerá de 5 a 9 de setembro, na Chapada dos Guimarães (MT), depois de um hiato de sete anos. As inscrições para a sexta edição do Festival de Cinema Feminino já começaram e vão até o dia 29 de junho. Para participar, as produções precisam ser brasileiras e com até 25 minutos de duração. Os filmes devem estar concluídos a partir de janeiro de 2016 e a temática tem que abordar, de alguma forma, o universo feminino.

O nome “Tudo sobre Mulheres” foi inspirado pelo filme Tudo sobre minha Mãe, de Pedro Almodóvar, cineasta que sabe como poucos retratar o universo das mulheres em sua filmografia. O principal objetivo do evento é estimular a produção audiovisual que aborde a questão feminina, não importando o sexo dos realizadores. O festival ainda contribui com a urgente necessidade de descentralização da produção cultural, ao sair do eixo Rio-São Paulo e levar o Tudo sobre Mulheres para o interior do Brasil, Chapada dos Guimarães – patrimônio ambiental da humanidade.

Além da exibição de obras audiovisuais na Mostra Competitiva, o festival também oferece apresentações de companhias de teatro, shows, lançamento de livros, feira de artesanato, dança e exposição de artistas locais.

Os prêmios são: na categoria “Melhor Curta-Metragem” – Prêmio CiaRio, no valor de R$6.000,00, em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar, e Prêmio C/as4tro, com 2 horas de consultoria de produção Executiva via Skype oferecido pelo Coletivo C/as4tro; na “Melhor Média-Metragem” – Prêmio CiaRio no valor de R$10.000,00, em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar.

Já o “Melhor Documentário” será premiado com o Prêmio CiaRio no valor de R$8.000,00, em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar.

Na “Melhor Filme da Região CONNE” (Centro Oeste, Norte e Nordeste), eleito pelo júri oficial do TSM, será o Prêmio Mistika de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção digital; Prêmio Estúdio MIX de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção de Som; Prêmio Bússola Brasil que consiste em 4 horas de consultoria on line sobre Direitos Autorais e Contratos com o advogado Petrus Barreto (Bússola Brasil); e na “Melhor Filme da Região FAMES” (Minas Gerais, Espírito Santo e Região Sul), eleito pelo júri oficial do TSM, será Prêmio Mistika de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção digital; Prêmio Estúdio MIX de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção de Som.

Também terá a categoria “Melhor Filme RJ/SP”, eleito pelo júri oficial do TSM, com o Prêmio Mistika de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção digital; Prêmio Estúdio MIX de R$ 4.000,00, em serviços de pós-produção de Som; e a “Melhor Filme Universitário”, a qual o prêmio consiste em uma bolsa de R$ 2.000,00, no curso de documentário nas unidades RJ ou SP da Academia Internacional de Cinema.

O bônus deste ano será a categoria “Prêmio Aquisição Elo Company”, com a premiação de representação comercial de um curta escolhido pelo júri Elo, com duração de 18 meses.

O júri será composto por Beto Rodrigues, graduado em história pela UFRGS e pós-graduado em Produção Audiovisual pela Universidade Complutense de Madri; Elisa Lucinda, fundadora da Casa-Poema, poetisa, jornalista e cantora; Leonardo Esteves, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Comunicação Social pela PUC-Rio; Julia Katherine, atriz e roteirista trans beneficiária do projeto Transcidadania da Prefeitura do Estado de São Paulo; Juliana Segóvia, diretora e roteirista, também graduada em comunicação e mestre em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso; e Vera Zaverucha, criadora do OCA (Observatório do Cinema e do Audiovisual) e professora especialista na regulação do audiovisual.