As inscrições para o Edital Videocamp de Filmes foram prorrogadas até o dia 6 de julho, às 23h59. A nova data atende às solicitações dos produtores e realizadores, que pediram uma ampliação do prazo inicial (21 de junho) para finalizar seus projetos. Para os realizadores que ainda não iniciaram suas inscrições, o Videocamp não busca um filme cujo objetivo seja apenas uma análise técnica do tema “Educação Inclusiva”, mas uma obra que fale sobre a riqueza da diversidade humana. Desde a abertura das inscrições, em 21 de março, o edital já recebeu acessos de 123 países, sendo que mais da metade da audiência vem de fora do Brasil.

O Edital é uma das maiores iniciativas do mundo voltada a filmes de impacto, e patrocinará em até US$ 400 mil (quatrocentos mil dólares) um único projeto para a produção de um filme, que pode ser animação, ficção ou documentário. Os cinco finalistas serão anunciados no dia 1º e setembro e o projeto selecionado será divulgado no dia 21 de setembro, após avaliação do júri composto pela cineasta afro-americana premiada Yvonne Welbon (Chicken and Egg); por Raúl Niño Zambrano (Festival Internacional de Documentários de Amsterdã); Rosangela Berman-Bieler (Conselheira Global em Deficiência do UNICEF); Marcos Nisti (CEO do Alana); Paola Castillo (Chile Doc) e Cecilie Bolvinkel (EDN-European Doc Network).

Os produtores interessados em saber mais sobre o edital podem acessar o site http://filmfund2018.videocamp.com/pt-br. No site, também existe uma série de referências relacionadas à Educação Inclusiva para inspirar o trabalho dos realizadores.