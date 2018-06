Monika e o Desejo

Neste ano de 2018, o diretor sueco Ingmar Bergman completaria 100 anos. Eventos comemorativos estão sendo organizados por todo o mundo e no Brasil não poderia ser diferente. O CineSesc exibirá, em São Paulo, 10 títulos do genial diretor, em cópias restauradas em digital. É uma oportunidade única para rever obras premiadas como: O Sétimo Selo e Morangos Silvestres, e também filmes muito pouco exibidos do início de sua carreira, como Monika e o Desejo, que abrirá a mostra no dia 27 de junho.

A mostra Centenário Ingmar Bergman, que tem apoio institucional da Embaixada da Suécia no Brasil e produção da distribuidora FJ Cines, é uma homenagem ao cultuado diretor que morreu em julho de 2007, aos 89 anos, e deixou uma extensa obra. Além dos filmes já citados, Fanny e Alexander será exibido em sua versão para o cinema, e também a cultuada Trilogia do Silêncio, com os títulos Através de um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio.

Bergman foi contemplado com inúmeros prêmios no teatro e no cinema, incluindo três Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, seis prêmios no Festival de Cannes e muitos outros em Berlim e Veneza. Sua obra lançou ao estrelato nomes até então desconhecidos como Liv Ullmann, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Erland Josephson e Max von Sydow.

Na programação, será oferecido o curso “O Cinema de Ingmar Bergman”, com o jornalista Sérgio Alpendre e haverá, ainda, distribuição de catálogo que reúne ensaios inéditos, a filmografia ilustrada e a linha do tempo detalhada da vida do diretor, produzida pelo Instituto Sueco.

O curso, que ocorrerá nos dias 3, 5 e 6 de julho, das 19h às 22h, esmiúça sua carreira e filmes, buscando tornar mais fácil a compreensão dos seus temas e suas angústias. Serão exibidos trechos de seus mais importantes trabalhos e compartilhados relevantes textos escritos sobre sua obra. O evento é indicado para pessoas a partir de 16 anos e os valores são de R$ 40, R$ 20 e R$ 12.

Confira os filmes que serão exibidos na mostra:

Monika e o Desejo (Sommaren Med Monika) – 1953

O Sétimo Selo (Det Sjunde Inseglet) – 1957

Morangos Silvestres (Smultronstallet) – 1957

Através de um Espelho (Saasom I en Spegel) – 1961

Luz de Inverno (Nattvardsgasterna) – 1963

O Silêncio (Tystnaden) – 1963

Persona – 1966

Gritos e Sussurros (Viskningar Och Rop) – 1972

Sonata de Outono (Hortssonat) – 1978

Fanny e Alexander (Fanny och Alexander) – 1982

Centenário Ingmar Bergman

Data : 27 de junho a 3 de julho

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075 – São Paulo

Ingressos: à venda em todas as unidades e no site do sescsp.or.br/cine / Inteira: R$ 12,00 / Aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante: R$ 6,00 / Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes: R$ 3,50