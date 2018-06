O Nó do Diabo é um longa-metragem de terror dividido em cinco contos, que traçam, de forma crítica, um histórico sobre o racismo e as relações de trabalho no Brasil. Realizado na Paraíba, o filme é da produtora paraibana Vermelho Profundo, com distribuição da Elo Company.

Ambientado em um antigo engenho do Nordeste, O Nó do Diabo se concentra em apontar que os horrores da escravidão nunca sumiram completamente. Pelo contrário: transformaram-se com o passar do tempo, adquiriram novas faces e formam o cenário político e social do nosso país. O terror, enquanto gênero, foi escolhido como diferencial de aproximação para apresentar histórias severas, porém presentes em nossa sociedade.

Os contos são dirigidos por Ramon Porto Mota – partes I e V –, Gabriel Martins, Ian Abé e Jhésus Tribuzi e têm um mesmo antagonista, Seu Vieira (Fernando Teixeira), a representação do dono das terras que ultrapassa gerações. Ainda no elenco estão Zezé Motta, Isabél Zuaa, entre outros nomes.

Filmado no Engenho Corredor, localizado no município de Pilar (PB), que abrigou o nascimento, a infância e adolescência do escritor paraibano José Lins do Rêgo, que eternizou o sistema canavieiro e as relações sociais entre senhores de engenho e escravos em suas obras literárias, como Menino de Engenho, Bangüê e Fogo Morto.

Parte do Projeta às 7, iniciativa da Cinemark com a Elo Company que abre uma nova janela para o cinema nacional, O Nó do Diabo chega aos cinemas no dia 14 de junho. O filme terá sessões de segunda-feira a sexta-feira, sempre às 19h, a preços especiais de R$12 (inteira) e R$6 (meia-entrada). O projeto está presente em 20 salas de 19 cidades do Brasil, São Paulo (Shoppings Eldorado e Santa Cruz), Rio de Janeiro (Downtown), Aracaju (Shopping Jardins), Belo Horizonte (Pátio Savassi), Brasília (Pier 21), Campinas (Iguatemi), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Cuiabá (Shopping Goiabeiras), Curitiba (Shopping Miller), Goiânia (Shopping Flamboyant), Londrina (Boulevard Londrina), Natal (Midway Mall), Porto Alegre (Barra Sul), Recife (Riomar), Ribeirão Preto (Novo Shopping), Salvador (Salvador Shopping), Santos (Praiamar), São José dos Campos (Colinas) e Vitória (Shopping Vitória).