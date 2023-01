Drama inspirado na vida de Steven Spielberg

A Universal Pictures estreia nos cinemas, em 12 de janeiro, “Os Fabelmans”, longa inspirado na infância do aclamado diretor Steven Spielberg. O filme, escrito, dirigido e produzido pelo renomado cineasta, tem Rick Carter como diretor de cenografia e contou, ainda, com a colaboração de parte da família de Spielberg para a criação dos cenários realistas usados como locação.

“Entrei no set no primeiro dia e era uma recriação perfeita da casa da minha infância, em Phoenix, no Arizona”, afirma Spielberg. De acordo com o cineasta, todas as locações foram criadas por Rick Carter com base em documentos entregues pela família, bem como visitas feitas pelo cenógrafo aos locais que fizeram parte da história de Spielberg. “Eu precisei me controlar, por que é meio estranho ver a sua casa reconstruída”, pontua.

“Os Fabelmans” conta com grandes estrelas no elenco, como Michelle Williams, que foi quatro vezes indicada ao Oscar, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten e o também indicado ao Oscar, Judd Hirsch.

Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 1920, “Os Fabelmans” narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos.

O longa foi coescrito por Spielberg em parceria com o dramaturgo ganhador do Prêmio Pulitzer, Tony Kushner (“Angels in America”, “Caroline, or Change”), indicado ao Oscar pelos roteiros de “Lincoln” e “Munique”, de Spielberg. E produzido por Kristie Macosko Krieger (“Amor, Sublime Amor”, “The Post: A Guerra Secreta”), Spielberg e Kushner.